Meritamente, alla scoperta del percorso e delle aspirazioni di Marco, Aurora e Giovanni

Nel video, le interviste a Marco Muscioni, Aurora Righi e a Giovanni Ugolini

Marco Muscioni, 25 anni. E' a Bologna per un Dottorato in Paleontologia dei Vertebrati. Di fatto, studia i dinosauri. In un percorso che vede, però, di piena attualità: “perché la paleontologia è l'unico modo che abbiamo per verificare, per osservare le dinamiche degli ecosistemi passati, come dovrebbero funzionare. Cosa che, visto ciò che stiamo facendo al Pianeta, è quantomeno attuale”.

Aurora Righi, 24 anni, Master in Diritto delle Nuove Tecnologie all'Università Complutense di Madrid: “Abbiamo visto per esempio la proprietà industriale e intellettuale, la protezione dei dati, le implicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale e tutto ciò che comprende l'introduzione di questi device nell'ambito tanto personale, come economico e giuridico. E' sempre stata un'idea quella di tornare e poter mettere al servizio le competenze che sto acquisendo in Repubblica, perché chiaramente è casa ed è sempre molto molto bello tornare. Sarebbe un onore poter contribuire”.

Giovanni Ugolini, 24 anni, da 2 a Berlino. Master in Managment, per il futuro vede esperienze all'estero, anche lui, per poi tornare: “Il progetto per i prossimi anni è probabilmente fare esperienza in qualche multinazionale, molto probabilmente all'estero. Però il progetto a lungo termine è sempre quello di tornare qui e portare un po' tutto quello che ho imparato in Repubblica”.

