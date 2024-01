Migration: Liberi di volare

Una storia di famiglia protagoniste le anatre migratrici in procinto di partire per il caldo dei Caraibi. Padre, madre e 2 piccoli, però, non hanno mai lascito lo stagno di casa, in America, dove vivono da sempre. Si aggiungono come compagni d'avventura due aironi, uno zio pazzo, e un pappagallo esotico di ritorno... Serena Rossi e Francesco Scianna sono i virtuosi e spontanei doppiatori italiani del cartoon firmato da Benjamin Renner. Gli attori dopo l'esperienza ILLUMINATION-UNIVERSAL versione nostrana hanno definito il lungometraggio animato, così: coraggioso e colorato, avventuroso e pulito: elettrizzante. La compagnia pazza ci ricorda che insieme si superano tutti i limiti. Uscendo dal comfort quotidiano ci si mette alla prova solo incontrando gli altri ovunque.