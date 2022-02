"Miracolo" a Faenza

Drammaturgia originale per un teatro dell'assurdo ironico e tragicomico la compagnia CARROZZERIA ORFEO catapulta il suo pubblico dopo 13 anni di spettacoli tra Vaselina, Animali da Bar e Cous Cous Klan, nei sotterranei maleodoranti di una ex carrozzeria adibita a cucina di junk food per intolleranti alimentari (portatori sani di cinica e sagace allegria gastronomica). Sicuramente un'opera politica nata nel pre lockdown e morta in piena pandemia rinasce oggi dopo due anni di teatro di residenza e un'infinita pazienza di attori e tecnici. Intanto il mondo fuori e fatto di fogne putride, sature di montagne di spazzatura e rifiuti tossici, che allagano la città. La popolazione nata lì è costretta in casa perché la natura tutti i giorni si ribella all'uomo abusando a sua volta dell'umanità stessa. Disfacimento e dissoluzione dell'amore risolti nel rapporto con il cibo spazzatura che alla fine produce un “miracolo metropolitano” dietetico e su misura...

fz