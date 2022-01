Morricone, nel mondo, anche con il solo cognome

Una lunga intervista interiore (a tratti intima) tra due amici: il maestro fa esercizi ginnici e musici... due premi Oscar (ambedue appellabili nel mondo come Fellini con il solo cognome) che hanno lavorato anche da amici veri, oggi, stanno insieme nei silenzi senza tempo tra i tocchi secchi del metronomo: dentro quelle pause musicali piene di pace che caratterizzano la grandezza (e la bellezza) delle colonne sonore di Morricone. Le note e le dissonanze hanno riemepito tutti i nostri vuoti (e non solo al cinema) per decenni. 500 opere in un' “opera omnia” ancora tutta da scoprire - parola di Tornatore: archivi, testimonianze (Tarantino, Bertolucci, Eastwood e Verdone) per un ritratto d'autore che sembra uno sguardo prolungato d'amore tra un padre e il figlio più amato, e vorresti che il film non finisse più... fz