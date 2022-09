Nel ricordo di Fausta: il 30 settembre la ‘prima’ al Teatro Titano

L'università di San Marino ricorda Fausta Morganti e lo fa con la presentazione al Teatro Titano del documentario “Una Castalia con tre torri - il sogno di Fausta Morganti”, diretto da Massimo Salvucci e in programma alle ore 18 di venerdì 30 settembre. L'ingresso è libero.

La pellicola porterà agli spettatori interviste, immagini d’archivio e non solo per tratteggiare la storia e l’impatto di una figura chiave nel panorama istituzionale e culturale della repubblica. La 'prima' rientra in un più ampio evento intitolato “Nel ricordo di Fausta”, durante il quale il pubblico potrà intervenire per offrire ricordi e testimonianze. Il documentario è stato promosso dall’associazione culturale NUA (Nuove Arti e Ricerche Contemporanee) con il sostegno dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, della Segreteria di Stato per il Turismo. Fra i partner la San Marino Rtv.