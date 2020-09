Oggi le visite guidate alla collezione di arte dei Palazzi Begni, Ancaiani, Angeli e Mercuri

In occasione delle giornate mondiali del Patrimonio Europeo che si celebrano questo fine settimana, le Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura hanno promosso delle speciali visite per conoscere alcune delle opere più importanti d’arte moderna e contemporanea appartenenti alla Collezione dello Stato, ospitate temporaneamente in alcune sedi istituzionali sedi istituzionali del centro storico, ovvero i Palazzi Begni, Ancaiani, Angeli e Mercuri. Guidate dal coordinatore progettuale della Galleria Nazionale San Marino, Rita Canarezza prima tappa alle Segreterie di Stato Esteri e Finanze, alla presenza dei Segretari di Stato.

“Le opere riconducibili alle Biennali Internazionali d’Arte di San Marino degli anni ’60 e ad artisti contemporanei di chiara fama, diventano così protagoniste di un più ampio progetto di comunicazione mirato, tra gli altri, alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale di Palazzo Begni”, ha affermato Luca Beccari. Marco Gatti ha valutato positivamente l’iniziativa, “che rappresenta un’ottima occasione per conoscere ed apprezzare le bellezze culturali che ci circondano”.