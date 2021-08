Parte nelle piazze del centro storico il San Marino Magic Circus

Intervista a Ottavio Belli

Un imbonitore ci dà il benvenuto al festival del circo. E la parata dei clown ci accompagna alle piazze dove prendono vita gli spettacoli che vanno dai più tradizionali in Piazza della Libertà, come trucchi di magia, illusioni, acrobazie e anche fenomeni da baraccone, ai più futuristici, come gli ologrammi in 5d proiettati in Piazza Sant'Agata. Alla Cava dei balestrieri, alle 21, sarà poi possibile ammirare l'antica arte delle ombre cinesi che porterà gli spettatori in un mondo magico senza, però, eseguire nessun trucco. E, a seguire, la sand art, un racconto attraverso le animazioni con la sabbia.

Trampolieri, maghi, giocolieri e acrobati sono pronti per intrattenere per tutta la sera grandi e piccini. Venghino, signori venghino ad ammirare le meraviglie del circo!

Intervista a Ottavio Belli, direttore artistico dell'evento e illusionista famoso in tutto il mondo