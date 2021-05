Passaggi di bellezza al Festival Young

“Il gigante addormentato”

Sono arrivate 141 opere alle giurie Senior (c'è anche l'universitario bolognese Roy Menarini tra i selezionatori) e Young delle scuole di primo e secondo grado con la partecipazione speciale dalla Tunisia. Il miglior film secondo i grandi è “PASSAGGI AL LIMITE” dell'artistico di Venezia mentre il premio Social Contest è andato a “Donna Grinka” di un istituto comprensivo che fa capo a Martano. La menzione speciale dei Senior è tutta per “Il gigante addormentato” dell'artistico statale di Monza. Poi le recensioni di livello per ADOVEST, ANDARE E RESTARE e CINEMA ROMA (Cagliari) oltre al contributo particolare attribuito alla recensione tunisina. Tutti lavori di spessore e creativi basati su una buona formazione. Dei 14 visionati in redazione da noi nessuno ha deluso, tutti hanno lasciato qualcosa nel cuore... per la forza dei nostri giovani.

fz