“Per amore dei nostri figli”, serata con Francesca Poleggi

Nel video l'intervista a Francesca Romana Poleggi, del Comitato Direttivo di ProVita e Famiglia ONLUS

A tema, il disagio giovanile, il ruolo degli educatori e della famiglia. Una anticipazione, nell'intervista a Francesca Romana Poleggi, del Comitato Direttivo di ProVita e Famiglia ONLUS.

“Viviamo in un contesto - racconta - dove obiettivamente le nuove generazioni sono in crisi, una crisi esistenziale, che è anche una crisi psicologica, è una crisi anche fisica perché abbiamo una nuova generazione di malati. Le cause sono nel fatto che questi giovani, i ragazzini, i bambini oggi sono abusati.

Abusati dagli educatori, che passano l'ideologia, invece che l'educazione; abusati dai telefonini, da internet, dai social, che fanno strame della loro libertà, del loro cervello, delle loro capacità critiche; abusati, a volte, da genitori che - superficiali e inconsapevoli - pensano solo al divertimento e non pensano a dare a trasmettere solidità e valori. E allora io, da mamma, da nonna, da insegnante, mi metto per prima in crisi, bisogna prendere coscienza di questi problemi, partendo da noi stessi, andando a riscoprire i valori, fondamentalmente, quello della famiglia”.