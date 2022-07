Piacenza: cabaret musicale d'autore

Ensemble pop nato in tempi di ristrettezze con buone basi classiche “da camera” opta per il più semplice “ripostiglio” visti i tempi magri di guerra. Dar spettacolo per i musici 'riposti' è la missione principale in un repertorio scanzonato e impegnato, inedito e in parte citato. Un sodalizio ventennale che ha dato frutti comici-sonori tra swing e jazz. Suonati... suonano e hanno suonato con Pierfrancesco Favin,o al cinema e in teatro, pure con Papaleo e Rubini oltre a Salemme e Haber, in 5 dischi fino al più recente “Zanzarà”. Cabaret musicale d'autore per artisti di livello in un coinvolgente atto unico che sa di teatro. In fine performance d'improvvisazione dove la musica strumentale e azione teatrale.

