Play Deejay: l'omaggio di Ron a Lucio Dalla e lo sport del Play Bike Event

Lo spettacolo di Ron e il Play Bike Event

Un grande interpretato da un altro big della musica italiana: Ron ripercorre con voce e chitarra alcuni dei capolavori di Lucio Dalla. Alla cava degli Umbri una performance che ha 'toccato' diversi periodi del cantautore bolognese. Emozioni e un brivido di nostalgia attraverso brani come Henna, 4 marzo 1943, Futura. Un viaggio che Ron ha inciso in un disco intitolato “Lucio!” uscito nel 2018. Quello di ieri a Play Deejay è stato un evento musicale per tutte le età, perché hanno cantato due degli artisti più seguiti dai ragazzi: Alberto Urso, vincitore di Amici, e Giordana Angi, che ha partecipato allo stesso talent show. Presentatori della serata Rudy Zerbi e Chicco Giuliani. In chiusura il dj set di Alex Farolfi.

La musica è uno dei due elementi dell'evento, perché oltre ai concerti c'è stato tanto sport. Questa mattina la partenza del secondo Play Bike Event: un percorso di 65 chilometri non competitivo attraverso i punti più affascinanti del territorio, con ospite Davide Cassani, ct della nazionale italiana di ciclismo e presidente di Apt servizi Emilia-Romagna. Arte e fitness, quindi, ma anche accoglienza turistica. La nostra è un'area geografica che punta molto sul turismo in bicicletta, ha spiegato Cassani, tra bike hotel, strade definite “fantastiche” dagli amanti della bici e, non ultimo, il Giro d'Italia.