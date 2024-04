Presentato il volume “La diga sul mare”

Siamo negli anni '60-'70 in Riviera. Turismo che cresce, economia che cambia, modernizzazione delle infrastrutture. “La diga sul mare” è il titolo del libro dedicato alla storia dell’invaso del Conca presentato al teatro Snaporaz di Cattolica . Autore dell’opera, il giovane storico Peter Joseph Klechner. La pubblicazione è stata promossa da Romagna Acque - Società delle Fonti Spa, proprietaria della diga. L' infrastruttura nasce da una alleanza tecnica e politica, tra il geologo Edmondo Forlani e Mario Castelvetro, ex sindaco di Cattolica. Da loro arriva l'intuizione di costruire una diga, strana perchè vicina al mare. La realizzazione della A14 ha cambiato equilibri millenari dei territori e questo invaso serviva per ricaricare la falda del fiume Conca in modo che i pozzi avessero acqua buona da pescare. “La diga sul mare” ricostruisce la storia dei motivi per cui è stata costruita negli anni '70, erano motivi di emergenza per la popolazione del luogo e per l'economia turistica che stava nascendo.

Nel video le interviste a Peter Joseph Kleckner, autore "La diga sul mare", Franca Foronchi, sindaco di Cattolica, Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque-Società delle Fonti Spa