Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Quasi 11 milioni gli ascoltatori per la prima serata del festival di Sanremo, pari al 54,7% di share. Per quanto riguarda la gara, hanno convinto Mahmood e Blanco, nei voti dati dai giornalisti della sala stampa risultano primi, con la loro canzone "Brividi", seguiti da La Rappresentante di Lista con "Ciao Ciao" e da Dargen D'Amico, "Dove si balla". Ma i protagonisti sono stati anche gli spettatori, finalmente tornati in presenza. Li abbiamo intercettati prima dell'ingresso al teatro Ariston.