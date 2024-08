Ravenna concerti sul mare continua

Spiagge Soul 2024 ravennate va avanti fino al primo settembre a Porto Corsini il progetto “One man show” del polistrumentista Carlo Poddighe in SuperEgo

“Spiagge” è un galletto romagnolo dalle uova d'oro che sforma talenti italiani come il musicista multiforme bresciano PODDIGHE in malting pot internazionali solo sul litorale ravennate per oltre 30 concerti durante l'intera estate da 16 anni. SUPEREGO è un ironico titolo dello spettacolo del polistrumentista capace di accollarsi una intera band tra bacchette, plettro, chitarre e tastiere oltre ai vari 'ammennicoli' (robette strumentali da nulla) sonori non di poco conto... CARLO PODDIGHE ha lavorato con Omar Pedrini, Joe Bastianich e Roman Coppola, oggi percorre stili e generi altrui in un modo tutto suo per milioni di contatti social con i suoi video musicali. Poi un giorno dopo il “SuperEgo One Man Show” arrivano i like e i post personali di Al Di Meola e Fabrizio Zampaglione che lo esortano a perseverare con un “I LOVE YOU!” in un'avventura che continua da Brescia sul mare.