Relazioni pericolose al cine

Miller's girl

Un progetto di scrittura creativa di una studentessa, operazione intellettuale ambiziosa, può diventare una relazione complessa e pericolosa dalle conseguenze ambigue per il docente. Mentore e allieva in una relazione di potere che coinvolge altre persone per affinità emotive e culturali. Generazione e passione, diverse. Sceneggiatura tratta da un testo teatrale della regista del Tennessee (le ambientazioni sono le stesse) Jade H. Burtlett. Storia in cui all'inizio la protagonista si definisce “una diciottenne irrilevante” e poi comanda il cambiamento a tal punto da diventarne il centro erotico alla Henry Miller.