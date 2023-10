RTV partecipa a VajontS 23: Il 9 ottobre siamo al teatro Rasi di Ravenna

Sentiamo Andrea Vianello

9 ottobre 1963: dal Monte Toc si staccano 260 milioni di metri cubi di roccia. Piombano nel lago dietro alla diga del Vajont sollevando un'onda alta 260 metri. Che inghiotte cinque paesi, uccidendo 1917 persone. Trent’anni fa il racconto del Vajont - uno dei capolavori del teatro italiano degli ultimi decenni - aveva voce e corpo di Marco Paolini. Lunedì, nel 60esimo anniversario della tragedia, quel racconto diventa corale, l'azione scenica in contemporanea di oltre 100 teatri in Italia ed Europa.

VajontS 23 nasce come un canovaccio: il testo è stato riscritto da Paolini con la collaborazione del regista Marco Martinelli. Una base su cui ogni teatro può intervenire, secondo la propria storia, le ferite dei suoi territori. Poi, alle 22.39, ora in cui la montagna franò, un momento di silenzio. Ricordare il passato è un dovere, per costruire il futuro e Vajonts 23 “diventa la maniera di affrontare la prossima crisi idrica senza precedenti”, afferma Paolini.

Al progetto aderisce anche San Marino RTV, che lunedì alle 21 trasmetterà in diretta lo spettacolo in scena al teatro Rasi di Ravenna, zone tra le più colpite dall'alluvione di maggio. Un'altra storia d'acqua e fango. In tempi di cambiamenti climatici VajontS 23 da racconto di memoria si fa monito, per riflettere sul rapporto dell'uomo con la natura, sui segnali da non sottovalutare, su rischi e minacce di un mondo sempre più fragile.

Il Direttore Generale di RTV Andrea Vianello ha creduto sin da subito nel progetto. Ha deciso che l'emittente dovesse farne parte “perché Rtv fa servizio pubblico” – spiega - “è un evento molto importante per il nostro territorio non solo perché il Vajont è stato già raccontato a RTV pochi anni fa con il meraviglioso lavoro di Paolini, ma perché questa iniziativa in 135 teatri italiani ci porta Ravenna, nostro territorio, l'alluvione degli ultimi mesi. Un momento di memoria ma anche di riflessione per il nostro presente e per il nostro futuro”.