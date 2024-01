"Omeophonie"

Stavolta sono le favole omeopatiche per adulti a tenere banco. Otto dilemmi comici sulla decadenza contemporanea. Fiabe e jazz. Storielle psicotiche consolatorie dolci ma con rabbia per come è andata a finire... la nostra stupida vita (tristocomica) che verrà per fortuna avrà il volto dei nostri bambini.