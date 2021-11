San Marino: durante una ricerca emerge un "antenato" del green pass datato 1804

Sentiamo Francesca Giorgetti e Vito Testaj

E' stato ritrovato durante una ricerca nell'Archivio di Stato sul periodo napoleonico: questo documento, datato 1804, può essere considerato un antenato dell'attuale green pass. Si tratta di un lasciapassare emesso, all'epoca, dalla Commissione Delegata di Sanità per attestare la salute del sammarinese che doveva intraprendere un viaggio. Una patente sanitaria, insomma, per andare oltre confine. Ma il controllo avveniva anche per gli stranieri che entravano sul Titano.

Nel servizio, le interviste a Francesca Giorgetti (operatrice Archivio di Stato) e Vito Testaj (direttore Istituti Culturali)