San Marino valorizza l'Arte di Strada: presentato il nuovo Pdl

La Segreteria di Stato alla Cultura presenta il progetto di legge sull'arte di strada che sarà votato con procedura d'urgenza in questa sessione consiliare. Provvedimento che ha goduto del sostegno dei gruppi consiliari ed è stato redatto anche in collaborazione con la Gendarmeria. Si qualifica per introdurre una nuova forma di accoglienza sul territorio sammarinese per gli artisti di strada le cui esibizioni non saranno più soltanto vincolate alla partecipazione a determinate iniziative di spettacolo o culturali. Un passaggio che porta il Titano al pari di tutte le altre realtà internazionali. “L'obiettivo – si è detto – è quello di fare di San Marino un teatro a cielo aperto, luogo di incontro delle diverse forme d'arte e di espressione”. La nuova legge, una volta entrata in vigore, produrrà i suoi effetti già durante questa estate. Castello apripista, San Marino Città il cui centro storico si presta notevolmente ad ospitare questa tipologia di performance.

Guarda l'intervista ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura.