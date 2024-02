Sansone ha Donato i 'capelli' alla Tigre-Subsonica

Donny (Donato Sansone) alias Milkyeyes, nome amoroso d'arte Pomponny, è a tutt'oggi un “notorius”, un'anima speciale a caricamento sessuale: artista 'pulsionale' d'origine meridionale, torinese a passo visionario interrotto. “Don” con i Subsonica aprono alla AI più artificiosa che artificiale (in musica e con la matita sono ancora artigiana rinascimentali). Subsonica hanno fatto di Torino la loro casa artistica esattamente come Sansone respirano il Valentino (i giardini de El Valentin) e la Mole quanto lo Juventus Stadium o L'Olimpico del Toro. Oggi, però, gli artisti di questo genere corrono fuori... REALTÀ AUMENTATA ultimo disco. Dal bianco asettico e lunare di un chiaro smaliante in UN MATTINO DI LUCE all'ultimo singolo di C'MON TIGRE con Giovanni Truppi. Traccia tratto dall'album HABITAT il 'videopezzo' scarabocchio di Donato sul mutamento si chiama SENTO UN MORSO DOLCE. Un lavoro sul cambiamento libero e continuo come fanno i bambini quando creano sogni grandi (o da grandi) rimanendo Donny dentro.