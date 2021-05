Scuola: presentato l'Annuario delle Superiori, piccolo ritorno alla normalità

Sentiamo Giacomo Esposito

Manca la musica che di solito accompagnava i momenti principali della cerimonia, ma per insegnanti e istituzioni scolastiche è un primo passo verso la normalità quello di presentare l'Annuario delle Superiori al teatro Concordia. Lo scorso anno il Covid aveva bloccato tutto portando a un rinvio dell'evento dedicato al volume contenente dati, informazioni, testimonianze e iniziative che hanno segnato un intero anno scolastico. In sala anche i diplomati 50 anni fa. Dal preside Esposito un bilancio dei mesi appena trascorsi, tra didattica a distanza e procedure da tenere in caso di alunni positivi. E un auspicio per il prossimo anno.

Nel servizio, l'intervista a Giacomo Esposito, preside Scuola Secondaria Superiore