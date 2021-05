Senhit "adrenalinica" nella seconda prova e durante la conferenza stampa

Prosegue il conto alla rovescia a Rotterdam per l'Eurovision Song Contest a cui San Marino partecipa quest'anno con Senhit. Giovedì 20 maggio sarà in gara nella seconda semifinale con l'obiettivo di superarla e giocarsi la finale di sabato 22. Oggi c'è stata la conferenza stampa ufficiale a cui Senhit ha preso parte con il capo-delegazione Alessandro Capicchioni e il direttore artistico Luca Tomassini oltre ai ballerini della coreografia. Senhit proporrà il brano “Adrenalina” realizzato con la collaborazione del noto rapper americano “Flo Rida”, la cui presenza a Rotterdam, durante lo show, è avvolta dal mistero. L'incertezza sta scatenando la curiosità dei media che hanno posto diverse domande sull'argomento. Questa mattina intanto si è tenuta la seconda prova ufficiale sul palco della Ahoy Arena e sono stati definiti gli ultimi dettagli della performance che Senhit porterà in scena.