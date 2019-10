Serravalle: in mostra la "Miscellanea di Pi"

Inaugurata, nella sala del Castello di Serravalle la mostra “Miscellanea di Pi”, raccolta di opere dell'artista Pietro Gasperoni, noto a tutti come Pidri. Schizzi e disegni (in bianco e nero e a colori) per vari soggetti: dalle raffigurazioni della Repubblica, ritratti di personaggi famosi e non, concetti psicologici e spunti emotivi. La mostra rimarrà allestita nella Casa del Castello per un mese.