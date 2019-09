Settembre musica, ultimo appuntamento per la rassegna di musica classica

Ultimo appuntamento per la rassegna concertistica di musica classica alla Sala Conferenze Cassa di Risparmio- Palazzo sums a cura dell'associazione musicale Allegro Vivo. Ieri sera il duo formato dal violoncellista sammarinese Francesco Stefanelli e dal pianista forlivese Stefano Bezzicheri ha eseguito musiche di Brahms e Britten. Settembre in musica è organizzata con il patrocinio della Giunta di Castello di Città, in collaborazione con l'Istituto musicale sammarinese e Cassa di Risparmio. Molto apprezzata l'esibizione 'in casa ' di Francesco Stefanelli, un curriculum di prestigio nonostante la giovane età, costellato da riconoscimenti in concorsi audizioni e borse di studio.