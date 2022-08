Storia animata d'amicizia Bigfoot

In origine negli States (candidato all'Oscar 2020 per l'animazione) era MISSING LINK (nello suo amplio e doppio significato di scomparso, nascosto, e ricercato con curiosità) misteriosamente trasformato in Italia nel MISTER alias SUSAN... capolavoro cinematografico 'artigianale' in stop motion e plastilina, LINK, bigfoot o Yeti qualsivoglia “Piedone” è un mondo di immaginari mastodontici a cartoni animati dello Studio Laika in una tecnica considerata “underground”. Avventura e sentimenti colorati a pennello in tavole e pannelli passati al computer. Mister Link tenterà un viaggio nella mitica Shangri-La patria degli Yeti per ricongiungersi ai suoi simili perché solo l'amicizia può rendere felici. “Un film necessario in tempi difficili” - scrive il fumettologo Andrea Fontana.