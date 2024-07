Subsonica: una bolla che vorremmo non scoppiasse mai

Dopo dieci anni i Subsonica tornano live. Sabato 20 luglio alle 21:00 porteranno il loro "La Bolla Tour" all'Arena della Regina di Cattolica.

Con il suo ultimo album La Realtà Aumentata, la band torinese darà vita a uno spettacolo per occhi e anima, fatto di passato e presente, rock alternativo, dance pop e musica elettronica. Non si tratta di luce e nemmeno di buio, ma di una penombra ricca di energie tutte diverse e necessarie.

Rimini è per i Subsonica una tappa fondamentale: qui hanno gettato le basi della loro carriera. Ricordano e benedicono le serate al Velvet, famosa ex discoteca e palcoscenico di numerosi gruppi emergenti, che li ha visti crescere e diventare quelli che sono. Inoltre, il loro direttore di produzione Mirco Veronesi, era la mente di tutte le magie che accadevano in quella "bolla".