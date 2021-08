Termina con uno special guest RaPublic Hip Hop Festival

È stato Shiva, il noto rapper italiano, a chiudere il festival con un'esibizione che ha attirato un pubblico numeroso. Prima di lui, ad esibirsi sono stati talenti emergenti del territorio sammarinese e non che hanno rappato, alcuni per la prima volta, sul palcoscenico di Campo Bruno Reffi. Il lunedì, invece, il contest di freestyle ha visto vincere Gabs di San Benedetto del Tronto, decretato da una giuria presieduta da Mastafive, noto rapper italiano. Tra ballerini di break dance, dj e writer, il festival ha creato a San Marino un'atmosfera unica, quella dell'underground. Un evento di cui si ritiene molto soddisfatto il rapper sammarinese Irol e l'associazione giovanile Youth che lo ha organizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura.