Terzo atto per "Le disgrazie quando arrivano sono in gita sociale" di Matteo Selleri

Intervista a Matteo Selleri

Ultimo atto di un opera in tre libri; un omaggio alla madre, attraverso piccole storie, battute che lui le raccontava, nel farle compagnia; per farla ridere nella malattia e che lei ogni volta fissava su pezzi di carta, per non dimenticarle. Tutto materiale ritrovato dopo la morte della mamma e che Matteo Selleri, giornalista bolognese da anni a San Marino, ha deciso di pubblicare - con Carlo Filippini Editore - in un momento storico nel quale ridere pare sempre più difficile. Proverbi, aforismi, anche un bel racconto su che cosa sia essere un bolognese, a chiudere la trilogia. L'autore esclude l'atto quarto, ma si riserva la facoltà di ripensarci.

Nel video, l'intervista a Matteo Selleri, Giornalista e scrittore