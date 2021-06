Torna Copertina 2.0: al Campo Bruno Reffi, 10 serate tra cultura e intrattenimento

E' stata in qualche modo il simbolo della ripresa, la scorsa estate, dopo la prima ondata di Covid: eventi culturali e di intrattenimento, insieme all'aria aperta, e una coperta su cui sedersi per ricordare comunque la necessità di mantenere una distanza. Parte da qui il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi, nel presentare “Copertina 2.0”. Una rassegna che si consolida, con elementi di novità: tutti gli appuntamenti al Campo Bruno Reffi; un palco allestito in maniera permanente, pronto per ospitare tutti gli eventi già in calendario, ma anche iniziative che nasceranno spontaneamente in divenire. Costi razionalizzati, un solo allestimento di impatto, ma anche – spiega il Segretario Particolare Ilaria Bacciocchi – il criterio di favorire imprese e fornitori sammarinesi”: la gestione dell'evento è affidata alla Miketing di Micheal Felici, scelta tramite avviso pubblico di selezione del Dipartimento Cultura e Turismo, “nell'ottica della sinergia pubblico-privato – prosegue il Coordinatore del Dipartimento Turismo Filippo Francini – per una gestione anche qualitativamente migliore e per ridare vita al Centro Storico”. 10 serate a partire da questo week-end - venerdì 2, la visione della partita Italia-Belgio - fino all'11 agosto. Ampia varietà dell'offerta culturale e di intrattenimento, dal cinema per le famiglie ai concerti-tributo e musica per i più giovani, nonché momenti innovativi nei salotti insieme ad influencer. Food and beverage sammarinese, sul posto o con delivery. Massima la cura anche per l'allestimento – promette Micheal Felici – per creare una atmosfera di relax.

Nel video, l'intervista a Micheal Felici, Miketing