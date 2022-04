“Monologo per alluvioni al contrario” da “una riga nera” che lascia l'acqua quando allaga una stanza: l'autunno del '51 con la piena del Po, il Polesine si trasformò in un bacino lacustre di 70 km quadrati 'sommergendo' case, cose, animali e persone. Non si torna e non si ricomincia... Storie e vicende personali tra fughe, smarrimenti, traslochi e separazioni forzate. Pandemia, inondazione, guerra: una riflessione su tutto quel che resta.

