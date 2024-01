Genoma Film ha prodotto un cartone nato da un libro illustrato per bambini rivolto agli adulti. Una storia contro la guerra e il razzismo ispirata all'ultimo conflitto mondiale ma che contiene i germi malvagi delle tragedie odierne. Un bambino abbandonato e bistrattato (deportato) dai suoi simili salvato da una cagnolina (Bianca) che gli insegna la dignità di vivere: ARF abbaia e non conosce la cattiveria, ha un fiuto per le cose gentili e belle, proprio come i cani a dispetto degli umani.