Un Biumor di Popsophia in un festival del buonumore

L'idea della Biennale marchigiana dedicata alla caricatura e alla satira risale al 1961 a Tolentino di Macerata per celebrare la leggerezza nella vita. BIUMOR da un decennio si è arricchito della dimensione filosofica nella collaborazione con POPSOPHIA. Il concorso artistico seleziona quest'anno oltre 70 opere. Marchigianità e filosofia stanno insieme con quel tantino di ironia che ci permette di sorridere sempre secondo l'assunto: “Chi è felice è complice... fine”. La direttrice artistica Lucrezia Ercoli propone per la X edizione un gioco di contrasti, di opposti: il tragicomico. Ci si concentrerà sulla morte che è parte integrante della vita, finché non la scopri... (la morte). Cosa significa ridere? Una risata vi seppellirà!