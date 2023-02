Un mondo che va a fuoco visto dai Motus

Arde e tutto va a fuoco, secondo il presagio di Cassandra della profezia da LE TROIANE di Jean Paul Sartre: la Troade di Euripide come l'Ucraina ne “ La Guerra del Peloponneso” di Tucidide. Resti spogli, macerie e corpi carbonizzati, carri: la peste morente delle nostre coscienze di guerra. Il tema del lutto e l'apocalisse moderna. L'estetica della perdita non solo della vita ma dei luoghi (la terra e la casa, i campi coltivati solcati dai carri armati): l'acqua e la luce che non ci sono più. La diaspora, la fuga, l'esilio di un intero popolo è il dramma della persona che migrando muore. Gli ultimi fuochi nel lamento di ECUBA. La fine del mondo non è che la fine di un mondo (anche il mio...).