Una sammarinese in finale per il Premio Chiara Giovani 2020

Per la prima volta in assoluta una cittadina sammarinese è fra i finalisti al Premio Chiara Giovani 2020. Si tratta del concorso di scrittura creativa che il Premio Chiara, la competizione letteraria dedicata alla memoria dello scrittore Pietro Chiara, organizza per le giovani generazioni fra la penisola italiana e la Svizzera. Il concorso ha coinvolto 381 partecipanti, dai 15 ai 25 anni, che hanno presentato per l'occasione un racconto originale ed inedito sul tema dell'acqua. Fra i concorrenti solo 32 sono entrati in finale, fra cui quello della sammarinese Susanna Terenzi, originaria di Fiorentino e studente alla scuola Holden di Torino.

Il racconto di Susanna verrà valutato dalla Giuria dei Lettori, composta da 150 giurati italiani e ticinesi, che decreterà il vincitore. Il suo scritto, assieme a quello degli altri finalisti, verrà pubblicato successivamente in un volume. I vincitori del premio verranno annunciati il 18 ottobre in un evento in programma a Varese.

Di seguito il riassunto del racconto presentato dalla sammarinese: "Greta non si sente a suo agio con il proprio corpo, e in estate evita sempre di andare al mare. Il suo nuovo ragazzo, però, decide di portarla in vacanza in Sicilia per farle conoscere i parenti, e Greta dovrà fare i conti con il proprio imbarazzo. Sarà più forte l’amore per il fidanzato o avranno la meglio i suoi demoni?".

