'Una vita piena di futuro' Sergio Barducci racconta Cino Mularoni

Presentato il libro “Una vita piena di futuro” che racconta la storia di Secondo Enzo Mularoni detto “Cino” . Scritto da Sergio Barducci, il libro è pubblicato da Minerva ed è un affascinante viaggio del secolo scorso, un ponte ideale tra gli Stati Uniti d’America e il Monte Titano, un uomo che sognava di diventare insegnante e che è diventato, alla fine, un Capitano d’impresa del Gruppo Del Conca. Dal 1923 al 1992, la vita di Cino Mularoni si intreccia e si fonde con la storia d’Italia, d’America e soprattutto della “sua” San Marino. Non è una biografia ma un racconto di vita vera e in mezzo c'è anche la storia politica e sociale del Titano con l'elezione del babbo Pino a Capitano Reggente nel 1923, l'università a Urbino, l'amore per Edda, il matrimonio, l'emigrazione.