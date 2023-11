W i Powerillusi come noi...

Una volta era tutto a posto se lo diceva la televisione... (anche ai tempi dei nostri eroi torinesi del cabarock, artisti demenziali e Powerillusi, pure oggi) che chiosano in: “ l'ha detto internet” (titolo del singolo), aloora!? (con una elle sola, per inciso, in Romagna e San Marino). Avevano debuttato in Rai3 da Fazio nell'88 con il singolo “Il primo 45 giri”, titolo del lato b: “Let it be” dai Beatles. Nel 1991 vincono Sanscemo con un pezzo memorabile osannato dal nostro Baudo:“Il bambino Povero”. Celebrano i 30 anni di attività con un “...&friends” cantato anche dagli Skiantos e Omar Pedrini.