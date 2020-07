Zavoli e Fellini insieme per RAIPLAY

Sergio Zavoli e Federico Fellini

Avevano pochi anni di differenza d'età e si consideravano amici riminesi seppur Zavoli sia nato a Ravenna e cresciuto da ragazzo anche professionalmente a Rimini prima di partire per Roma come Fellini. Incontri e racconti, RAIPLAY, ricorda l'autore dell'informazione proponendo i SUOI profili dell'Italia civile in programmi e inchieste che hanno fatto la storia con “LA NOTTE DELLA REPUBBLICA” e i fatti di mafia, la Strage di Via D'Amelio. Bachelet, Avola e il Belice, la legge Basaglia e il suo “Viaggio nel calcio” oltre all'Inchiesta sulla Clausura.

Quando Sergio diventa presidente della RAI nel 1980 Federico gli manda un biglietto scritto a mano con la frase romagnolissima: HOSTA TE'!? (te si che conti, sei diventato importante, ah davéera...).

Una parte speciale dell'omaggio riguarda il docufilm “ZAVOLI racconta FELLINI” con all'interno interventi e critiche ironiche dello stesso regista insieme ai suoi attori e agli amici d'infanzia.

Nel 1993 inaugura la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino e rimane sul Monte per alcuni anni portando esperienze e conoscenze da tutto il mondo dando spazio a Fellini e Tonino Guerra in produzioni e celebrazioni epocali.

fz