Allarme recessione, USL e UCS: “Urgente insediare tavolo permanente per la ripresa”

Sede USC e USL

Verso un altro “anno di recessione”, in cui la “crisi energetica continuerà ad impattare sulla crescita dei prezzi, frenando nuovamente i consumi, e nuova stangata attesa dall'innalzamento dei tassi di interesse”, peraltro già “più alti a San Marino”. Gli effetti per la Repubblica sotto l'occhio di USL e UCS anche in rapporto all'Italia dove – segnalano – la legge di bilancio ha portato vari aiuti, vera boccata d'ossigeno per le famiglie. Proprio su questo fronte la chiamata al Governo, per misure concrete che realmente facciano evitare quella che definiscono “la tempesta perfetta”. Nel mirino l'Azienda dei Servizi, con il costo delle utenze alle stelle, e con i chiarimenti richiesti sui rincari rimasti ancora senza risposte. Tempo dei proclami roboanti che ritengono scaduto, con un nuovo sollecito ad insediare il tavolo permanente con Sindacati e Associazioni Consumatori per individuare scenari di ripresa: “Non un buon metodo – concludono – da parte di chi sostiene che l'ascolto della cittadinanza sia imprescindibile”.