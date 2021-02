L'ANIS accoglie con favore il piazzamento del Titano Bond per 340 milioni sui mercati internazionali, ma lo ritiene "solo il punto di partenza. Insieme ai 150 milioni del prestito ponte, ora - ricordano gli industriali - ci sono le risorse per realizzare le attese riforme, anche per rendere sostenibile il debito pubblico: non si può più esitare, dobbiamo costruire, tutti assieme, - sottolineano infine - il Recovery Plan di San Marino”.