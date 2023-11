BCSM: cresce la raccolta del sistema bancario, a fronte di una graduale riduzione dei crediti deteriorati

All'orizzonte la sfida europea, quella del Mercato unico; e il sistema bancario-finanziario sammarinese si sta preparando. Visti anche i dati tutto sommato incoraggianti sul fronte della raccolta. Quella totale, al 30 giugno, ammontava a 5 miliardi e 733 milioni di euro; con una variazione positiva dell'1,2% - quantificabile in 67 milioni - rispetto al trimestre precedente. Cresce di 12 milioni il risparmio. Nel bollettino si sottolinea come l'incremento generale dei tassi di interesse abbia favorito gli investimenti a termine. Ancor più significativa la performance della raccolta indiretta. Ed è aumentato, nel trimestre – seppur lievemente -, anche il patrimonio netto del sistema bancario.

Un quadro di tenuta complessiva, insomma; e con segnali di ripresa dopo gli affanni passati. A fronte di ciò le esigenze di un progressivo allineamento agli standard UE in materia di vigilanza creditizia. Da qui – nei 3 mesi in oggetto – l'emanazione da parte di BCSM del “calendar provisioning”: un pacchetto normativo che impone alle banche una progressiva copertura patrimoniale delle proprie esposizioni deteriorate, crescente in base all'età dei crediti. E ciò a tutto beneficio di una crescente cartolarizzazione di sistema.

Sempre nell'ottica di un graduale recepimento dell'acquis, l'aggiornamento della “tassonomia qualitativa” dei crediti, per un maggior rigore. Il tutto con effetto dal primo gennaio 2024. Quanto all'attività di vigilanza di Banca Centrale da registrare fra le altre cose un rafforzamento delle relazioni internazionali. E poi il supporto tecnico di Via del Voltone all'Esecutivo: nell'ambito del negoziato con Bruxelles, per la stesura di bozze di decreti delegati e riguardo l'emissione di titoli di Stato.