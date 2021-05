Bsi: chiude il bilancio con un utile di oltre 5 milioni di euro

L'Assemblea dei Soci di Banca Sammarinese di Investimento ha approvato il Bilancio 2020 con un utile netto di 5.247.507 euro. Si tratta - come riporta una nota - del "miglior risultato economico di sempre". L’Istituto prosegue e rafforza l'azione di sviluppo sul territorio. Lo scorso anno la raccolta complessiva ha superato il miliardo di euro, registrando un incremento di oltre il 21% rispetto al 2019. Segno positivo per gli impieghi netti, relativi ai crediti verso clientela, un 7% attestandosi a oltre 160 milioni.







La Banca spiega come di tutti i finanziamenti erogati dalle banche sammarinesi a sostegno alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall’emergenza sanitaria, circa la metà è stata erogata dall'Istituto, che riscontra anche un coefficiente di solvibilità (total capital ratio) al 17,76%, valore di gran lunga superiore alla soglia prevista dalle disposizioni di vigilanza.