Camera di Commercio: al via ciclo di webinar per far conoscere il sistema economico e giuridico sammarinese

Al via il ciclo di Webinar voluti dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio che si rivolge in particolare ai professionisti italiani con un focus sulla fatturazione elettronica. Giovedì il primo webinar dedicato in particolare ai commercialisti italiani, con la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, dell’Ufficio Tributario e della Software House sammarinese Overview. I relatori hanno chiarito le novità nelle relazioni fra le Pubbliche Amministrazioni e i professionisti dei due Stati a seguito dell’introduzione della Fatturazione Elettronica in San Marino. Fatturazione elettronica presente già in Italia e introdotta a San Marino lo scorso ottobre. Diventerà obbligatoria da luglio 2022.









Oltre 250 iscritti per il primo appuntamento. Nelle finalità: informare e dialogare con commercialisti italiani in maniera sobria e rigorosa. Con l'obiettivo di includere la giurisdizione sammarinese nelle logiche di sviluppo delle aziende italiane.

"La fatturazione elettronica è solo uno dei temi che l’Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio ha messo in campo per abbattere vecchie concezioni relative al sistema economico e giuridico sammarinese e per aumentarne la conoscenza a beneficio dei professionisti e delle imprese, italiane e internazionali, in un’ottica di sempre maggiore e più proficua collaborazione.” Con queste parole ha sintetizzato il Direttore Generale di ASE-CC, Denis Cecchetti, l’obiettivo dei prossimi appuntamenti online rivolti a professionisti e imprenditori italiani e internazionali nelle loro interazioni con l’ecosistema professionale e imprenditoriale sammarinese.

Nel video Denis Cecchetti, Direttore Generale di ASE-CC: Manuela Graziani, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti, Davide Gasperoni, Dirigente Ufficio Tributario