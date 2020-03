Chiusura attività, Csu risponde al Segretario Ciavatta: "Scivolone emotivo" sulla cassa integrazione

Nuova nota della Csu che, in merito alla dichiarazione sulla cassa integrazione a zero se si fermasse tutto, scrive: la "vogliamo intendere come uno scivolone emotivo dettato dall'estrema criticità della situazione". I sindacati danno atto al Governo di aver assunto misure fino a ieri più restrittive del circondario, ma "occorre fare un passo ulteriore, magari anche di breve durata". La Csu invoca l'unità del Paese e propone di costituire un fondo per finanziarie sanità e famiglie e imprese in difficoltà. L'ipotesi avanzata è di dotare il Fondo straordinario di solidarietà delle risorse necessarie. In attesa di finanziamenti esteri, la Centrale sindacale invita a trovarli "all'interno e in tempi brevissimi" e propone un confronto sul tema.

