Congresso Cgil: il giorno dei leader dell'opposizione

Elly Shlein

Secondo giorno per il XIX congresso della Cgil al Palacongressi di Rimini, Con Lucia Annunziata protagonisti i leader dell'opposizione che dialogano con il segretario uscente, Maurizio Landini, di fatto ricandidato alla guida del sindacato. Landini ha chiesto cosa intendano fare anche se sono all'opposizione per il lavoro. In prima fila Elly Shlein tornata a puntare sul salario minimo all'indomani del faccia a faccia con la premier Meloni. La segretaria Pd "disposta da subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta sul salario minimo e di come trovare una proposta unitaria". Per Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana, bisogna fare un patto per il Paese. Giuseppe Conte leader dei 5 stelle invita a ripartire tuti insieme ma guardando ai valori costituzionali. Poi critica il Jobs act: "é un fallimento", una stoccata a Carlo Calenda, alleato di Renzi, che lo difende e chiede di ripartire dalla sanità.

Sentiamo Elly Shlein, Segretaria Pd