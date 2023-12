Contratto Bancari: Abs apre alla trattativa dopo le feste

L'Associazione Bancaria Sammarinese, dopo la mobilitazione indetta dall'assemblea dei bancari del 20 dicembre, ha comunicato alle tre sigle sindacali la disponibilità ad aprire la trattativa per il rinnovo contrattuale, fermo da 13 anni, dopo le festività. “Innanzitutto – commenta il Segretario Generale Aggiunto Cdls Gianluigi Giardinieri – valuteremo la comunicazione di Abs e l'assemblea deciderà se è accettabile attendere la fine delle festività o se innalzare ulteriormente il livello di mobilitazione. Negli 'avvisi' mandati alle banche c'è anche la possibilità che l'assemblea si trasformi una astensione dal lavoro”. Assemblea che è in programma il 27 dicembre. Intanto prosegue il blocco dello straordinario dei bancari. Ma quali sono le principali rivendicazioni dei circa 350 dipendenti delle quattro banche sammarinesi? “Va recuperato il potere d'acquisto – spiega Giardinieri – per i 13 anni passati, con un 'una tantum', e poi con una dinamica salariale il periodo 2023-2027”.