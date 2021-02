Da Cdls e Csdl il bilancio degli ultimi incontri con il Governo

“Cambio di passo e condivisione”: la CDLS prende atto dell'intenzione del Governo di avviare nelle prossime settimane il tavolo sulla riforma previdenziale, in correlazione con la riforma del mercato del lavoro: “nei primi incontri – fa sapere - si approfondiranno i dati economico-attuariali e in seguito in via preliminare, con tutte le parti saranno analizzate le criticità del sistema attuale e valutate le macro aree di intervento”. “La nostra disponibilità ad avviare un serio e concreto confronto - precisa il Segretario generale Gianluca Montanari - non è incondizionata e vede come presupposto indispensabile la necessità di condividere le linee guida delle riforme in cantiere. Non potremo accettare forzature sui tempi necessari al confronto anche al nostro interno né, tanto meno, sarà accettabile ritrovarsi di fronte a progetti di legge preconfezionati”.





“E' intenzione del Governo intervenire anche sull'IGR, con modifiche alla normativa fiscale del 2013, agendo in particolare sulle detrazioni – aggiunge la CSdL, che - in relazione alla necessità di confronto - riferisce come l'Esecutivo abbia “lanciato una sorta di provocazione alla CSdL, proprio riguardo a ciò che farà la Confederazione ai tavoli”. Caustica la risposta del sindacato: i tavoli di confronto prima vanno convocati, fatto questo che finora non è mai successa. Siamo comunque più che disponibili a partecipare, se ci saranno, e a portare il nostro contributo, anche critico. Di certo – aggiungono – la CSdL dirà dove non sarà d'accordo e svolgerà in pieno il proprio ruolo di proposta e di tutela dei lavoratori e pensionati, rispetto alle riforme di sistema e alle scelte importanti - anche di rottura con il passato - che si dovranno compiere nei prossimi mesi”.