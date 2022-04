Digitalizzazione dei pagamenti: la partnership Alipay+ - BKN301 apre a nuovi mercati internazionali

L'integrazione di Alipay+ all'interno delle modalità di pagamento di BKN301 apre nuove possibilità di sviluppo per San Marino, semplificando di fatto l'acquisto di beni e servizi da parte di clienti asiatici da adesso nella facoltà di utilizzare per le transazioni lo smartphone anche sul Titano, con notevoli benefici per le attività commerciali sul territorio.

Di recente la presentazione ufficiale del progetto presso The Market, alla presenza di alcuni operatori e degli istituti di credito aderenti al circuito di pagamento. Una sinergia, quella tra Alipay+ e BKN301, che punta ad una sempre maggiore affermazione della cashless economy nel Paese. “Questo consentirà agli esercenti sammarinesi di operare in modo diretto con clienti globali – ha spiegato Pietro Candela, Responsabile Sviluppo Business per l'Europa di Alipay – aprendo nuovi canali di pagamento verso quelli orientali”. La spinta, dunque, verso nuovi mercati internazionali.

Strumento che in generale diventa leva attrattiva per gli stessi flussi turistici dal bacino asiatico, sempre attento agli strumenti che i Paesi mettono a disposizione per chi si muove nel mondo.

Nel video le interviste a Stiven Muccioli, CEO BKN301 e Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria.