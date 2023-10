Formazione e marketing: l'evento “Q4 e-commerce summit 2023”

Nel servizio le interviste a Filippo Baciocchi (Marketing manager The Space) e Niccolò Forcellini (CEO The Space)

Cogliere le numerose opportunità dell’ultimo trimestre dell’anno per ottenere un over performance del fatto. È il tema dell’e-commerce summit 2023, organizzato dalla realtà sammarinese The Space, rivolto a imprenditori e manager.

"Abbiamo voluto riunire tutte le potenziali persone interessate - afferma Filippo Baciocchi, marketing manager The Space - per parlare degli ultimi quattro mesi dell'anno che per l'online sono quelli più decisivi e in cui si fattura di più". Evento innovativo per San Marino con l'obiettivo di sviluppare strategie e punti di forza per avviare un e-commerce.

"In questo evento quello che noi vogliamo far emergere - aggiunge Niccolò Forcellini, CEO The Space - sono sia le strategie di marketing ma anche piccoli accorgimenti legati all'acro, che è tutto quello che ci permette di avere un sito ottimizzato al massimo".

Nel servizio le interviste a Filippo Baciocchi (Marketing manager The Space) e Niccolò Forcellini (CEO The Space)