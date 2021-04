Il potenziale dell'eSports: San Marino punta alla regolamentazione a 360 gradi del settore

Sentiamo Teodoro Lonfernini

Credere nell'innovazione, guardando con lungimiranza a settori in espansione ancora poco esplorati sul fronte del diritto ma da cui possono emergere importanti ambiti di crescita del sistema Paese.

San Marino punta sugli eSports, i cosiddetti sport elettronici, fenomeno dall'enorme potenziale ed in costante crescita soprattutto ora, in tempo di pandemia. La sfida è una regolamentazione a 360 gradi della materia: per questo la Segreteria di Stato per lo Sport ha promosso uno studio, in stato già avanzato, per arrivare alla stesura di un impianto legislativo – incarico affidato a due giuristi, grandi esperti del settore, Giuseppe Croari e Gianluigi Fioriglio - da cui scaturirà il primo “Codice degli eSports” al mondo: uno strumento normativo chiaro, agile ed onnicomprensivo, che dia copertura al campo d'azione di ciascun soggetto coinvolto.









Intento pionieristico, dunque, di cui il Segretario Lonfernini ha parlato nella sua relazione introduttiva al convegno online “eSports: dalla legge alla realtà. Dialogo fra giuristi e industria”: un utile momento di condivisione di esperienze tra esperti di diritto, imprese, team e pro-player, insieme per discutere sulla miglior strada da tracciare per dare slancio allo sviluppo di queste discipline.

Ottime le prospettive di ritorno in termini economici, dal lavoro al turismo, e sociali per il Titano, puntando ad esempio, proprio come la Repubblica ha intenzione di fare – sottolinea il prof. Fioriglio - sulla tutela del “buon gioco”, anche perché oggi – si è detto – “chi opera nel settore si scontra con vuoti legislativi e dubbi interpretativi”. Occorre tra l'altro guardare agli eSports non come fenomeno escludente verso lo sport tradizionale ma complementare. Primi passi, dunque, verso nuove opportunità.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport.