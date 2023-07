Marlù tra le aziende italiane «amiche» dei clienti secondo l'indagine di Corsera e Statista

Eccellenze italiane ma anche sammarinesi quelle riconosciute in tutto il mondo. E che compongono la Italy’s Best Customer Services 2023/2024, l’indagine realizzata da L’Economia del Corriere della Sera e Statista, società internazionale di ricerca e analisi, che classifica le migliori società in base all’efficienza del loro servizio clienti. Nell’edizione di quest’anno le aziende sono state suddivise in 166 categorie e giudicate da più di 15 mila consumatori, per un totale di 130 mila valutazioni, sulla base della disponibilità a raccomandare il servizio e su altri cinque criteri: disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà delle soluzioni offerte.

C'è anche la sammarinese Marlù, nel ramo Abbigliamento & Accessori e in particolare per il suo servizio clienti negli Accessori e bigiotteria. Svetta con gradimento dell'8.25 sulle concorrenti, per disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà delle soluzioni offerte.